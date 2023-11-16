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Прикордонники пояснили, чи приєднається Словаччина до блокади українського кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники пояснили, чи приєднається Словаччина до блокади українського кордону
Зранку на кордоні Словаччини в напрямку України перебувало близько 400 вантажівок
фото ілюстративне

Словацькі прикордонники мали б попередити Україну про страйк

Прикордонники Словаччини не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною. Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Коли польські перевізники готувалися до акції, то інформація нам надходила від польських прикордонників. Зараз ми не маємо інформації від наших колег зі Словаччини про те, що така акція готується або вона запланована на якийсь конкретний день», – розповів він.

За словами Демченка, станом на сьогоднішній ранок, 16 листопада, на кордоні на території Словаччини в напрямку України перебувало близько 400 вантажівок, рух на цьому напрямку відбувається.

Натомість, як зазначив прессекретар, на в’їзд в Україну з Польщі через пункт пропуску «Ягодин» очікують близько 1200 вантажівок, через «Краківець» і «Рава-Руська» – ще 1200.

«Водії для себе обирають і інші альтернативні маршрути, через що також скупчуються вантажівки і на інших напрямках, де рух не блокується. Але через збільшення кількості вантажівок, які намагаються там перетнути кордон, збільшується і черга. Тому на пункті пропуску «Шегині» станом на ранок перебувало десь 1100 вантажівок, ще десь 300 перебуває на напрямку пунктів пропуску «Угринів», «Устилуг» та «Смільниця», – додав Демченко.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Європейська комісія не поверне видавання комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

До слова, акція протесту на польському кордоні може тривати до 3 грудня 2023 року

Теги: Польща протест кордон Словаччина

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