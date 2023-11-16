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Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ
Пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада
фото: obozrevatel.com

Йдеться про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа

Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з Росією. Пункти пропуску закриють в ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада.
Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує Ilta-Sanomat.

Орпо на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що на східному кордоні Фінляндії закриють пункти пропуску. Йдеться про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Прем'єр наголосив, що пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада. Фінляндія обговорила рішення з сусідами та Європейським союзом.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен зазначила, що рішення було викликане великою кількістю біженців, які шукають притулок. За її словами, прикордонна зона залишається мирною територією, за ситуацією на кордоні будуть спостерігати. Подальші зміни у роботі КПП будуть ухвалювати після аналізу ситуації.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили Росію в тому, що вона допомагає біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу. За словами фінського президента, Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, багато з яких може попрямувати до Німеччини.

Нагадаємо, в уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ. Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що ситуація зі збільшенням кількості випадків нелегальної міграції обговорювалася з російською владою, але це не привело до бажаного результату.

Також Фінляндія заборонила росіянам в'їзд до країни на велосипедах.

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Теги: міністр мігранти Фінляндія президент кордон притулок

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