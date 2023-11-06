Страйк польських перевізників: робота митного поста «Ягодин» паралізована
За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року
Робота митного поста «Ягодин» Волинської митниці знову паралізована. Про це повідомила пресслужба митниці.
«6 листопада 2023 року о 13:20 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників. За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів – у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого «транспортного безвізу» для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, відсьогодні протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках.
«Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім», – додали в пресслужбі.
Очікується, що це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають приймаються митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Ця кількість затверджена міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею.
Виняток в обмеженні пропуску, за їх твердженнями, протестувальники робитимуть для:
- рейсових автобусів;
- вантажів гуманітарної допомоги;
- цистерн з пальним на в'їзд в Україну та інших небезпечних вантажів;
- швидкопсувних товарів та живих тварин.
За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.
У чому причина?
Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявляв, що польські перевізники вбачають конкуренцію з боку українських колег.
Вимоги перевізників
Серед вимог польських перевізників, які погрожують заблокувати або максимально ускладнити автомобільний рух на польсько-українському кордоні, зокрема, є: повернення українським перевізникам дозволів; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їх фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги в Є-черзі для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, а також отримання доступу до української системи «Шлях».
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