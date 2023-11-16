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На польському кордоні тисячі українських вантажівок очікують на в'їзд – Держприкордонслужба

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На польському кордоні тисячі українських вантажівок очікують на в'їзд – Держприкордонслужба
6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту біля трьох пунктів пропуску на кордоні Польщі та України
фото з відкритих джерел

На пункті пропуску «Ягодин» – близько 1200 вантажівок, ще 1200 вантажівок перебувають у напрямку «Краківець» і «Рава-Руська

Станом на ранок 16 листопада на в'їзд в Україну з Польщі лише на заблокованих акцією польських перевізників пунктах пропуску очікують понад дві тисячі вантажівок. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. 

«Фактично, вони пропускають по кілька машин на годину у всіх напрямках... Станом на ранок, за нашою інформацією, на території Польщі для руху в напрямку України перебувають: по ПП «Ягодин» – близько 1200 вантажівок, ще 1200 вантажівок перебувають у напрямку ПП «Краківець» і «Рава-Руська», – зазначив речник ДПСУ.

На інших напрямках, де рух не блокується, – на ПП «Шегині» також перебувало 1100 вантажівок, ще десь 300 – на напрямку «Угринів», «Устилуг» та «Смільниця».

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту біля трьох пунктів пропуску на кордоні Польщі та України. Серед вимог польських перевізників - повернути необхідність українським перевізникам отримувати дозволи на в'їзд до Європейського Союзу. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.

Як повідомлялося, Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) загрожує заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Європейська комісія не поверне видавання комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

Читайте також: Блокування кордону: Україна та Єврокомісія готують звернення до уряду Польщі

 

Теги: Єврокомісія Україна перевезення Андрій Демченко кордон прикордонники Польща

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