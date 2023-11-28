Прикордонники показали, як розбомбили окупантів під Лиманом (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» знищили місце дислокації особового складу ворога

Сили оборони України виявили позиції росіян на Лиманському напрямку. Процес удару по місцю дислокації зафіксували на відео. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Пристрілялись добре, але окупанти цього вже не зможуть підтвердити», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили місце дислокації особового складу ворога.

Раніше прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області.

А також показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю.

Нагадаємо, триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.