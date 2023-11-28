Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники показали, як розбомбили окупантів під Лиманом (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники показали, як розбомбили окупантів під Лиманом (відео)
фото: скрін із відео

Бійці бригади «Сталевий кордон» знищили місце дислокації особового складу ворога

Сили оборони України виявили позиції росіян на Лиманському напрямку. Процес удару по місцю дислокації зафіксували на відео. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Пристрілялись добре, але окупанти цього вже не зможуть підтвердити», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили місце дислокації особового складу ворога.

Раніше прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області.

А також показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю.

Нагадаємо, триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: прикордонники Держприкордонслужба окупанти Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій на кордоні
Прикордонники показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю (відео)
20 листопада, 09:12
зЗа допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників
По обіді прикордонники збили дрон-камікадзе РФ під Бахмутом
20 листопада, 16:53
Населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення
Прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області
11 листопада, 20:21

Події в Україні

Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»
Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Представниця Зеленського в Криму розповіла, як змінилися настрої мешканців півострова
Представниця Зеленського в Криму розповіла, як змінилися настрої мешканців півострова
Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
Шольц зробив заяву про підтримку України
Шольц зробив заяву про підтримку України
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
38K
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
16K
Отруєння дружини Буданова: стали відомі нові деталі
15K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
14K
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
12K
Блогер-мовознавець назвав «чарівне слово», яке вимикає російську музику у ресторанах

Новини

Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Сьогодні, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua