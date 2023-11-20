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По обіді прикордонники збили дрон-камікадзе РФ під Бахмутом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
По обіді прикордонники збили дрон-камікадзе РФ під Бахмутом
зЗа допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників
фото ілюстративне

Дрон окупантів вибухнув у повітрі і розлетівся вщент.

Сьогодні, 20 листопада, українські прикордонники змогли за допомогою стрілецької зброї знищити дрон-камікадзе російських окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, за допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників.

«Але, завдяки чіткій та вправній стрільбі по повітряній цілі зі стрілецької зброї, політ дрона-вбивці було припинено», - уточнюють у ДПСУ.

При цьому там додали, що дрон окупантів вибухнув у повітрі і розлетівся вщент.

Триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 
 

Теги: прикордонники окупанти ворог безпілотник Донеччина

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