По обіді прикордонники збили дрон-камікадзе РФ під Бахмутом

Дрон окупантів вибухнув у повітрі і розлетівся вщент.

Сьогодні, 20 листопада, українські прикордонники змогли за допомогою стрілецької зброї знищити дрон-камікадзе російських окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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За інформацією ДПСУ, за допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників.

«Але, завдяки чіткій та вправній стрільбі по повітряній цілі зі стрілецької зброї, політ дрона-вбивці було припинено», - уточнюють у ДПСУ.

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При цьому там додали, що дрон окупантів вибухнув у повітрі і розлетівся вщент.

Триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

