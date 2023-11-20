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Прикордонники показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю (відео)
Українські захисники постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій на кордоні
фото: скрін із відео

Загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька

Попри те, що наразі загроза вторгнення РФ з Білорусі низька, кордон України на цій ділянці постійно укріплюється, а пункти пропуску закриті. Наразі вони заміновані. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників.

«Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють – все заміновано», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Білорусь війна окупанти Україна

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