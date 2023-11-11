Прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області

Населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення

«Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі», – наголосили прикордонники

Військові підняли прапор України в селі Тополі, яке розташоване в «сірій зоні» Харківської області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Як розповіли в прикордонній службі, стяг встановили бійці підрозділу «Сталевий кордон».

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«Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі», – наголосили прикордонники.

На мапі сервісу Deepstate можна побачити, що населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення та приблизно за 5 кілометрів від російського кордону.

Майже вся захоплена з 24 лютого росіянами територія Харківщини була звільнена з-під окупації в результаті тогорічного осіннього контрнаступу ЗСУ. Але під контролем росіян все ще залишається невелика частина території області.

Крім того, росіяни намагаються знову захопити місто Куп'янськ – важливий залізничний вузол. Окупанти ведуть постійні штурми в напрямку міста, нещодавно начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прогнозував, що атаки ворога можуть посилитися.

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Нагадаємо, українські війська здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Також ЗСУ здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

Раніше Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою.

До слова, цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися.