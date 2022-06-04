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    Події в Україні

    Прикордонники показали, як спалили російський танк (відео)

    Прикордонники показали, як спалили російський танк (відео)
    фото скріншот відео

    Ворожу техніку знищили четверо українських військових

    Українські прикордонники показали, як у результаті злагодженої роботи їм вдалося знищити ворожий танк. Відповідне відео з’явилося на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.

    «На відео – результат злагодженої роботи прикордонників із позивними «Рубіж», «Мускат», «Джоні» та «Троянда». Хлопці готові нищити ворожу техніку аж до нашої Великої Перемоги!», – зазначили в ДПСУ.

    Нагадаємо, у Харківській області бійці Збройних сил України знищили мобільну станцію зв'язку російських окупантів.

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    Теги: прикордонники росія окупанти війна Генштаб військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Прикордонники показали, як спалили російський танк (відео)