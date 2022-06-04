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    Події в Україні

    Бійці Збройних сил знищили сучасну російську станцію зв'язку (відео)

    ЗСУ вполювали велику &laquo;рибу&raquo; на Харківщині - Бійці Збройних сил знищили сучасну російську станцію зв'язку (відео)
    ЗСУ вполювали велику «рибу» на Харківщині
    фото: скріншот із відео

    Мобільну станцію «дістала» артилерія 92 ОМБр

    У Харківській області бійці Збройних сил України знищили мобільну станцію зв'язку російських окупантів. Це була Р-439-ОД або П-260-О. Про знищену ціль розповіли на офіційній Facebook-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    «ЗСУ вполювали велику «рибу». На Харківщині виявили сучасну російську станцію зв'язку (Р-439-ОД або П-260-О), після чого успішно скоригували на неї артилерію 92 ОМБр», – ідеться в повідомленні.

    Раніше військові бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад та склад боєприпасів військ РФ у Луганській області.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Бійці Збройних сил знищили сучасну російську станцію зв'язку (відео)