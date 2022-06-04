Бійці Збройних сил знищили сучасну російську станцію зв'язку (відео)

Мобільну станцію «дістала» артилерія 92 ОМБр

У Харківській області бійці Збройних сил України знищили мобільну станцію зв'язку російських окупантів. Це була Р-439-ОД або П-260-О. Про знищену ціль розповіли на офіційній Facebook-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«ЗСУ вполювали велику «рибу». На Харківщині виявили сучасну російську станцію зв'язку (Р-439-ОД або П-260-О), після чого успішно скоригували на неї артилерію 92 ОМБр», – ідеться в повідомленні.

Раніше військові бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад та склад боєприпасів військ РФ у Луганській області.