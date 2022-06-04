Російські загарбники повністю знищили місто Лиман (відео)

У Лимані досі перебуває близько 7,5 тис. жителів

У місті немає газу, води та світла

Окупанти стерли з лиця Землі місто Лиман Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Київської області.

За словами мера Олександра Журавльова, місто повністю окуповане. В Лимані немає газу, води та світла.

«Там перебувають близько 7,5 тис. жителів. Евакуювати їх поки що можливості немає. Міста просто немає, рашисти його повністю знищили», – зазначив Журавльов.

За повідомленням заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, унаслідок повномасштабної збройної агресії Росії деякі міста в Україні знищені повністю. Також зазначалось, що від російських загарбників звільнено тисячу населених пунктів. Залізничне сполучення відновлено на 45%. У 326 населених пунктах відновили відновлення закладів медицини, понад 400 – відкрилися аптеки. 85% деокупованих міст, селище та сіло – вже зі світлом.