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    Події в Україні

    Російські загарбники повністю знищили місто Лиман (відео)

    У Лимані досі перебуває&nbsp;близько 7,5 тис. жителів - Російські загарбники повністю знищили місто Лиман (відео)
    У Лимані досі перебуває близько 7,5 тис. жителів
    фото: freeradio.com

    У місті немає газу, води та світла

    Окупанти стерли з лиця Землі місто Лиман Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Київської області.

    За словами мера Олександра Журавльова, місто повністю окуповане. В Лимані немає газу, води та світла.

    «Там перебувають близько 7,5 тис. жителів. Евакуювати їх поки що можливості немає. Міста просто немає, рашисти його повністю знищили», – зазначив Журавльов.

    За повідомленням заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, унаслідок повномасштабної збройної агресії Росії деякі міста в Україні знищені повністю. Також зазначалось, що від російських загарбників звільнено тисячу населених пунктів. Залізничне сполучення відновлено на 45%. У 326 населених пунктах відновили відновлення закладів медицини, понад 400 – відкрилися аптеки. 85% деокупованих міст, селище та сіло – вже зі світлом.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Російські загарбники повністю знищили місто Лиман (відео)