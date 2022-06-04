На війні в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону

Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії

В Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Про це повідомила пресслужба легіону у Facebook.

Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

«Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів - Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, щоб висловити нашу вдячність за їхню службу та найвищу жертву… Їхня мужність і пам’ять про них завжди надихатимуть нас», – зазначили на сторінці легіону.

Нагадаємо, норвежка із Інтернаціонального легіону розповіла про війну та українських воїнів.