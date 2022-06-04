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    Події в Україні

    На війні в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону

    На війні в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону
    фото: Elise Journal

    Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії

    В Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Про це повідомила пресслужба легіону у Facebook.

    Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

    «Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів - Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, щоб висловити нашу вдячність за їхню службу та найвищу жертву… Їхня мужність і пам’ять про них завжди надихатимуть нас», – зазначили на сторінці легіону.

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    На війні в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону
    На війні в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону
    На війні в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону
    На війні в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону

    Нагадаємо, норвежка із Інтернаціонального легіону розповіла про війну та українських воїнів.

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    Теги: росія окупанти війна смерть добровольці Україна окупація #stoprussia
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    На війні в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону