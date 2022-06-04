Генштаб оновив дані втрат ворога станом на 4 червня

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Станом на 4 червня наші воїни ліквідували приблизно 31 тис. 50 загарбників. За даними Генштабу ЗСУ лише за минулу добу вдалося ліквідувати 100 окупантів.

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