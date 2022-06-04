Генштаб оновив дані втрат ворога станом на 4 червня

Генштаб оновив дані втрат ворога станом на 4 червняграфіка
Понад 31 тис. ліквідованих рашистів і знищена техніка: українські захисники та захисниці продовжують завдавати колосальних втрат росіянам
фото: Генштаб ЗСУ
Статистика втрат окупантів на 101 день війни
Станом на 4 червня наші воїни ліквідували приблизно 31 тис. 50 загарбників. За даними Генштабу ЗСУ лише за минулу добу вдалося ліквідувати 100 окупантів.
Однак зазначають, що кількість орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
Станом на 4 червня українські воїни ліквідували та знищили:
- особового складу – приблизно 31050 (+100 за добу) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1376 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3379 (+13) од,
- артилерійських систем – 680 (+5) од,
- РСЗВ – 207 (+0) од,
- засоби ППО – 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5),
- крилаті ракети – 122 (+1),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 52 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, 101 день війни: ситуація в регіонах станом на ранок 4 червня.