Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)

До берега на території України прибився понтонний міст, який слугував росіянам переправою

Охоронці кордону показали конструкцію, яка прибилася до берега на українській території

Прикордонники помітили великий об’єкт у річці Десна, який плив із території РФ. Це був понтонний міст росіян. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.

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Охоронці кордону спостерігали за підозрілою спорудою на Чернігівщині, аж доки та не зупинилася поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою.

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Сапери встановили, що виявлена металоконструкція не становить загрози.

Нагадаємо, що раніше у Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили комплекс спостереження «Муром-М» російських загарбників.

До слова, триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.