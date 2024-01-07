Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
До берега на території України прибився понтонний міст, який слугував росіянам переправою
фото: скриншот відео

Охоронці кордону показали конструкцію, яка прибилася до берега на українській території

Прикордонники помітили великий об’єкт у річці Десна, який плив із території РФ. Це був понтонний міст росіян. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.

Охоронці кордону спостерігали за підозрілою спорудою на Чернігівщині, аж доки та не зупинилася поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою.

Сапери встановили, що виявлена металоконструкція не становить загрози.

Нагадаємо, що раніше у Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили комплекс спостереження «Муром-М» російських загарбників.

До слова, триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Теги: прикордонники росія річка кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден підписав рекордний бюджет Пентагону, атака на Україну: головне за ніч
23 грудня, 2023, 07:00
У Білгороді пошкоджено понад 30 автомобілів
«Бавовна» у Білгороді, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головне за ніч
5 сiчня, 07:30
На початку грудня 2023 року прикордонники не випустили Петра Порошенка за межі країни для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу
Порошенко – невиїзний. Верховний суд оцінив скандальний указ Зеленського
2 сiчня, 12:39

Події в Україні

Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
Підліток з іграшкового пістолета поцілив в око хлопцю. Штрафом розплатиться матір порушника
Підліток з іграшкового пістолета поцілив в око хлопцю. Штрафом розплатиться матір порушника
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
Ситуація в регіонах: влучання в житловий будинок у Дніпрі та загиблі на Донеччині
Ситуація в регіонах: влучання в житловий будинок у Дніпрі та загиблі на Донеччині
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину
У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги: влада повідомила про наслідки
У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги: влада повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
79K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
54K
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
21K
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)
18K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua