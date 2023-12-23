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Байден підписав рекордний бюджет Пентагону, атака на Україну: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден підписав рекордний бюджет Пентагону, атака на Україну: головне за ніч
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону

Російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія). Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 млрд доларів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Байден підписав рекордний оборонний бюджет США з коштами для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 млрд доларів. У ньому вказується також допомога для України.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Конгрес США ухвалив цей законопроєкт щодо оборонної політики минулого тижня.

У цьому документі передбачено 886 мільярдів доларів на річні витрати на оборону та містить ряд важливих пунктів, таких як продовження допомоги Україні, у тому числі виділення 800 млн доларів, а також стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, для чого передбачено 11,5 млрд доларів.

«Сьогодні я підписав закон H.R. 2670, «Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік» («Акт»). Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувального співтовариства», – йдеться в повідомленні.

Також Байден заявив, що закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної «для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію».

Атака на Україну

Із 18:00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія). Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

«Усі дев’ять «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей», – звітують українські захисники.

Данілов розповів про терміни мобілізації 500 тис. людей

Мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Українському Радіо», коментуючи пропозицію Генштабу ЗСУ щодо необхідності мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

Він підкреслив, що військові, які наразі перебувають на передовій, потребують відпочинку та певної системи, яка була запропонована, під назвою «ротація».

«Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має відбутися за місяць-два. Це на наступний рік є таке бачення у військових. Яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогодні є в стадії розробки. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призивати», – сказав Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що кожного військового обов’язково необхідно забезпечити відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням, грошовим забезпеченням.

Експосол США спрогнозував, коли можуть початися переговори про членство України в НАТО

Колишній посол США Вільям Тейлор визначив головну умову для вступу України до НАТО – вона має перемогти Росію у війні. Про це він сказав у коментарі на телеканалі Freedom.

За його словами, існує можливість почати переговори про членство України в Альянсі вже на наступному саміті НАТО у Вашингтоні (США).

«Думаю, що лідери НАТО ще до цього не дійшли. Вони ще не ухвалили це рішення. У них є кілька місяців, щоб дійти до висновку, щоб дати Україні почати переговори про членство в НАТО. Усі розуміють, що країна, яка воює, не може приєднатися до Північно-атлантичного альянсу. Тим не менш, Україна може почати переговори про членство», – говорить Вільям Тейлор.

Тейлор вказав на необхідність ухвалити багато рішень, до того, як Україна зможе вступити до НАТО. Вони стосуються механіки, логістики, правил і сумісності озброєнь України з країнами НАТО.

Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків

Уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ. Про це розповів керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі, його цитує Postimees.

Україна поки не зверталася до уряду Естонії з таким проханням. Разом з тим, Таллін відмовиться схвалювати запит, якщо він все ж таки надійде.

«Україна не має законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і ми не маємо підстав їх видавати», – сказав представник МВС.

Україна може отримати першу партію F-16 до кінця року

Перша партія літаків F-16 може прибути до України від західних союзників приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В публікації вказується, що у п'ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд країни підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну.

Аналітики звертають увагу, що хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, в естонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року.

«Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні «до кінця року (2023)», – йдеться у звіті.

Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо допомоги в Газі

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка пропонує збільшити гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази на тлі операції ізраїльських військових в регіоні проти бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.

В резолюції ООН немає заклику до припинення вогню в Газі, а саме погодження документа в Радбезі відбувалося після того, як Ізраїль дав зрозуміти про намір розширити наземну операцію в палестинському анклаві.

Затверджена резолюція закликає «негайно прийняти заходи для забезпечення безпечного та необмеженого гуманітарного доступу і створення умов для тривалого припинення бойових дій».

Натомість початковий проєкт закликав до «термінового та сталого припинення бойових дій», щоб забезпечити доступ допомоги.

Теги: США ХАМАС Україна Радбез ООН військові бюджет Ізраїль росія

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