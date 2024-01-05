«Бавовна» у Білгороді, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головне за ніч

Увечері 4 січня над Білгородом та районом нібито спрацювала система ППО

10 січня члени Ради Безпеки ООН зберуться для обговорення постачання КНДР Росії балістичних ракет, які використовуються у війні проти України. Губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що увечері 4 січня над Білгородом та районом нібито спрацювала система ППО. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Білий дім розповів про пріоритетне озброєння для України у майбутніх пакетах допомоги

Білий дім заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, Штати хочуть зробити системи і засоби ППО основними у переліку постачання озброєння для української сторони на тлі триваючих російських повітряних атак.

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Кірбі додав, що в адміністрації президент США планують це реалізувати щойно вдасться відновити передачу Україні пакетів допомоги. Наразі на це Вашингтону бракує фінансування.

У Севастополі після вибухів евакуювали близько 100 людей

Увечері 4 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого евакуювали людей. Про це інформують росЗМІ.

За повідомленнями так званого «губернатора» Севастполя Михайла Развожаєва, людей евакуюють через знищення частини ракети в селі Чорноріччя, нібито після атаки ЗСУ на місто.

«Близько 100 осіб, у тому числі 15 дітей, евакуювали через знищення частини ракети в селі Чорноріччя після атаки ЗСУ на Севастополь», – повідомив Развожаєв.

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Вивезти боєприпас планують вранці 5 січня.

Зеленський провів розмову з прем'єркою Італії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час бесіди глава держави поінформував про ситуацію на фронті, масовані російські удари, оборонну співпрацю між країнами та підготовку зустрічі радників по Формулі мири. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Поінформував про масовані російські ракетні удари, постійний терор «Шахедами», обстріли прифронтових та прикордонних міст і громад. Звичайно, обговорили ситуацію на передовій», – розповів президент.

Зеленський висловив вдячність Італії та голові уряду країни за готовність продовжувати надавати допомогу в посиленні ППО ЗСУ.

«Це надзвичайно важливо для порятунку життів та забезпечення можливості нормального існування для міст і сіл нашої країни», – сказав глава держави.

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Президент також привітав Мелоні з початком італійського головування в «Групі семи», і відзначив підтримку Римом України на цьому рівні та у європейських інституціях.

У ході бесіди сторони обговорили подальші кроки оборонної співпраці України та Італії, зокрема торкнулися питання оборонної копродукції.

«Україна та Італія разом можуть зміцнити захист не лише наших народів, але й усієї Європи. Це буде вагомий внесок у глобальну безпеку», – заявив Зеленський.

За словами президента, окрема увага була присвячена підготовці зустрічі радників щодо Формули миру, проведення якої заплановано в Давосі за кілька тижнів.

Крім того, президент обговорив з Мелоні питання фінансової та політичної підтримки України Євросоюзом.

США скликають Радбез ООН через постачання північнокорейських ракет Росії

10 січня члени Ради Безпеки ООН зберуться для обговорення постачання КНДР Росії балістичних ракет, які використовуються у війні проти України. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter (X).

США отримали нову інформацію про те, що Росія одержує зброю від третіх країн, у тому числі від КНДР. Ця зброя використовується Росією для знищення громадянської інфраструктури України та вбивства мирних людей.

«США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше громадянської інфраструктури України та вбити українських мирних жителів», – повідомив Кислиця.

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За словами Кислиці, російські війська запускали ракети з КНДР по Україні під час ракетних атак 30 грудня і 2 січня.

Пентагон спростував інформацію про утилізацію «непридатних» Atacms

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер спростував інформацію американського видання Newsweek про плани утилізувати далекобійні ракети Atacms, термін придатності яких закінчився. Про це Райдер сказав на брифінгу 4 січня.

На прохання прокоментувати матеріал Newsweek про утилізацію Atacms і те, чому їх не будуть натомість відправляти в Україну, речник Пентагону сказав: «Ми перевірили ці повідомлення, і вони не є правдивими. Це неправда».

Райдер, однак, не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву.

Росія заявила про масовану атаку безпілотників на Крим

У ніч на 5 січня російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 36 БПЛА над Кримом. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Російської Федерації.

У міноборони РФ стверджують, що запобігли атаці БПЛА, нібито запущених з боку України.

«Черговими засобами ППО було знищено та перехоплено 36 українських безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

«Бавовна» у Білгороді

Губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що увечері 4 січня над Білгородом та районом нібито спрацювала система ППО – збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі.

«За попередніми даними, є двоє постраждалих: у одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, у другого - осколкове поранення гомілки», – розповів Гладков у Telegram.⠀

За його словами, у Білгороді є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів.

У Білгородському районі в одному домоволодінні пошкоджено покрівлю та посічено автомобіль. Інформація уточнюється.