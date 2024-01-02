Порошенко – невиїзний. Верховний суд оцінив скандальний указ Зеленського

На початку грудня 2023 року прикордонники не випустили Петра Порошенка за межі країни для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу

Суд пояснив, що Петро Порошенко пропустив шестимісячний термін на оскарження Указу президента щодо перетину держкордону в умовах воєнного стану

Верховний суд відмовив у позові народному депутату і експрезиденту Петру Порошенку до чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Колишній керманич країни хотів, щоб Феміда визнала протиправним та скасувала Указ президента №27 від 23 січня 2023 року щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Зокрема, цей документ дозволяє виїзд народних депутатів за межі України виключно у службові відрядження. 1 грудня 2023 року Порошенко намагався виїхати з країни на підставі службового відрядження, але заступник голови парламенту Олександр Корнієнко його анулював.

У суді адвокат Порошенка пояснив: нардеп звернувся до суду, оскільки не погодився з тим, що від рішень керівництва Верховної Ради залежить виконання його обов’язків як лідера опозиції, у тому числі й можливість за кордоном вести перемовини з іноземцями. При цьому експрезидент визнав, що з самого початку вважав спірний Указ Зеленського протиправним, але до останнього сподівався, що це не вплине на порушення його прав.

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Водночас Феміда дійшла висновків: нардеп Петро Порошенко пропустив час, відведений законодавством, для оскарження вказаного Указу Зеленського. Йдеться про шестимісячний термін з дати ухвалення документу, який вичерпався 25 липня 2023 року.

«Петро Порошенко був обізнаний зі змістом оскаржуваного Указу, колом осіб, яких він стосується, зокрема, народних депутатів України, а також порядком реалізації особами, яких стосується цей Указ, можливості виїзду за межі України, зокрема, виключно у службові відрядження. За таких обставин Верховний суд дійшов висновку, що початком обчислення строку звернення до суду у спірних правовідносинах є 26 січня 2023, а підстави, наведені позивачем у заяві про поновлення строку на звернення до адміністративного суду, є неповажними», – сказано в ухвалі суду.

Таким чином, Верховний суд повернув Порошенку його позовну заяву.

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 1 грудня заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.

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Крім цього, СБУ заявила, що Порошенку не дозволили виїхати у відрядження через підготовку провокацій Росією. За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом Путіна» і закликає зняти санкції з РФ, кажуть у відомстві.

«Цю зустріч (як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України», – заявили в СБУ.