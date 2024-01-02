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Порошенко – невиїзний. Верховний суд оцінив скандальний указ Зеленського

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Порошенко – невиїзний. Верховний суд оцінив скандальний указ Зеленського
На початку грудня 2023 року прикордонники не випустили Петра Порошенка за межі країни для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу
скріншот з відео

Суд пояснив, що Петро Порошенко пропустив шестимісячний термін на оскарження Указу президента щодо перетину держкордону в умовах воєнного стану

Верховний суд відмовив у позові народному депутату і експрезиденту Петру Порошенку до чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Колишній керманич країни хотів, щоб Феміда визнала протиправним та скасувала Указ президента №27 від 23 січня 2023 року щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Зокрема, цей документ дозволяє виїзд народних депутатів за межі України виключно у службові відрядження. 1 грудня 2023 року Порошенко намагався виїхати з країни на підставі службового відрядження, але заступник голови парламенту Олександр Корнієнко його анулював.

У суді адвокат Порошенка пояснив: нардеп звернувся до суду, оскільки не погодився з тим, що від рішень керівництва Верховної Ради залежить виконання його обов’язків як лідера опозиції, у тому числі й можливість за кордоном вести перемовини з іноземцями. При цьому експрезидент визнав, що з самого початку вважав спірний Указ Зеленського протиправним, але до останнього сподівався, що це не вплине на порушення його прав.

Водночас Феміда дійшла висновків: нардеп Петро Порошенко пропустив час, відведений законодавством, для оскарження вказаного Указу Зеленського. Йдеться про шестимісячний термін з дати ухвалення документу, який вичерпався 25 липня 2023 року.

«Петро Порошенко був обізнаний зі змістом оскаржуваного Указу, колом осіб, яких він стосується, зокрема, народних депутатів України, а також порядком реалізації особами, яких стосується цей Указ, можливості виїзду за межі України, зокрема, виключно у службові відрядження. За таких обставин Верховний суд дійшов висновку, що початком обчислення строку звернення до суду у спірних правовідносинах є 26 січня 2023, а підстави, наведені позивачем у заяві про поновлення строку на звернення до адміністративного суду, є неповажними», – сказано в ухвалі суду.

Таким чином, Верховний суд повернув Порошенку його позовну заяву.

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 1 грудня заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.

Крім цього, СБУ заявила, що Порошенку не дозволили виїхати у відрядження через підготовку провокацій Росією. За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом Путіна» і закликає зняти санкції з РФ, кажуть у відомстві.

«Цю зустріч (як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України», – заявили в СБУ.

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Теги: кордон прикордонники суд Україна Петро Порошенко війна указ Володимир Зеленський

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