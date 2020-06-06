Прикордонники врятували українця, якого течією занесло в Угорщину



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Українським правоохоронцям вдалося встановити, що 28-річний українець, місцевий житель прикордоння, стрибнув з мосту, який знаходиться на території України Фото ДПС України

Прикордонники своєчасно зреагували, витягли чоловіка з води та надали йому допомогу

Угорські прикордонники врятували українця, який стрибнув з мосту на території України і якого течією занесло по річці Тиса на територію Угорщини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Учора, близько пів десятої вечора, прикордонний наряд відділу «Дякове» Мукачівського загону під час несення служби помітив, як по р. Тиса на території Угорщини течією зносить людину без ознак життя.

Прикордонники одразу сповістили угорських колег та інші взаємодіючі підрозділи, а також виставили додаткові наряди для перевірки берегової відмілини р. Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон.

Незабаром прикордонники Угорщини сповістили, що виявили невідомого чоловіка без свідомості та викликали швидку медичну допомогу.

Українським правоохоронцям вдалося попередньо встановити, що 28-річний українець, місцевий житель прикордоння, стрибнув з мосту, який знаходиться на території України. Далі, ймовірно, отримавши травму, чоловік не зміг впоратися зі стрімкою течією річки та його почало зносити на територію сусідньої країни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угорські прикордонники своєчасно зреагували, витягли чоловіка з води та надали йому допомогу.

Під час прикордонно-представницької зустрічі угорські правоохоронці передали чоловіка українським прикордонникам. Що наштовхнуло чоловіка на такий вчинок, він поки не пояснив.

Нагадаємо, харківські прикордонники затримали росіянку, яка переплутала країни.

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