Вчені пояснили особливу небезпеку коронавірусу для лисих чоловіків



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У лисих чоловіків є брак гормону андрогену

За результатами дослідження, яке проводили в Іспанії, 79% померлих з Covid-19 чоловіків були лисими

Для лисих чоловіків коронавірусна інфекція є особливо небезпечною і набагато частіше тягне за собою важкі наслідки. Це пояснюється браком гормону андрогену.

Про це заявив професор університету Брауна Карлос Вамб'єр, пише Telegraph.

Група вчених під його керівництвом з'ясувала, що саме андрогени сприяють придушенню вірусу в організмі. Медики розглядають можливість проведення гормональної терапії для хворих Covid-19. Однак на даному етапі ефективність такого лікування викликає питання.

За результатами дослідження, яке проводили в Іспанії, 79% померлих з Covid-19 чоловіків були лисими. Через таку статистики це явище вже назвали «ознакою Габріна» – на честь Френка Габріна, першого лікаря, який помер від вірусу в США. Він також був лисим.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про створення вакцини від коронавірусу.

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