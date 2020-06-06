У МЗС розповіли, з якими країнами вдалося домовитися щодо відкриття кордонів



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«Наразі немає точних дат, але припускається, що сполучення між країнами відкриють 15 червня» - Кулеба

Глава міністерства зауважив, що період з 15 червня по 1 липня буде ключовим для проведення всіх перемовин щодо відновлення поїздок за кордон

Україні вдалося домовитися з Грецією та Туреччиною щодо відкриття кордонів для українських туристів.

Про це заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Він пояснив, що наразі немає точних дат, але припускається, що сполучення між країнами відкриють 15 червня.

«А ось період з 15 червня по 1 липня буде ключовим для проведення всіх перемовин й ухвалення рішень щодо відкриття для України… Ми досягли вже домовленостей з Грецією, з Туреччиною… Там поки немає фіксованої дати, але ми розуміємо, що до кінця червня ми все запустимо», – зазначив міністр.

За його словами, наразі продовжують вести перемовини з найбільш популярними туристичними напрямками.

«Але ще раз наголошую, що все може змінитися у будь-який момент, якщо відбуватиметься спалах пандемії», – додав Кулеба.

До того ж, очільник МЗС нагадав, що всі українські мандрівники повинні дотримуватися правил тих країн, куди в’їжджають.

Нагадаємо, стало відомо, коли українські туристи зможуть потрапити до Туреччини.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в’їзд громадян третіх країн, у тому числі українців, після 15 червня. ЄС триматиме кордони закритими до липня.

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