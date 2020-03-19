Прикордонники затримали «водолаза», який переправляв медичні маски до Румунії



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Суд призначив «водолазу» 10 діб арешту

29-річний житель міста Рахів жодних документів під час затримання не мав

Прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали «водолаза», який переправляв до Румунії медичні маски.

Як повідомляє Держприкордонслужба, вчора під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, військовослужбовці помітили чоловіка у гідрокостюмі, який виходив з води.

«Проігнорувавши законні вимоги наряду, зловмисник спробував втекти, проте прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали та затримали спритника», - поінформували правоохоронці.

Прикордонники зазначили, що жодних документів чоловік при собі не мав, однак повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до сусідньої Румунії маски.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінппротоколу за ч.1 ст.204-1 та 185.10 КУпАП, затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріали справи було спрямовано до суду.

Сьогодні Рахівський райсуд призначив 29-річному жителю міста Рахів адміністративне покарання у вигляді 10 діб арешту.

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