Через карантин у Києві ускладнилася ситуація з донорською кров’ю



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Киян просять поділитися своєю кров’ю заради порятунку життя іншого

За час карантину донорська активність знизилася втричі

Напружений епідемічний стан ускладнює ситуацію із заготівлею донорської крові. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

Вона розповіла, що у зв’язку з карантином значно зменшилася кількість донорів.

«Загалом, за цей час донорська активність знизилася втричі. А потреба меншою не стає. Кияни не перестають потребувати термінових оперативних втручань, народжувати дітей, що завжди супроводжується потенційним ризиком кровотеч, потрапляти в ДТП… Тому звертаюся до всіх, хто може і хоче поділитися своєю кров’ю заради порятунку життя іншого, з проханням – зробити це!» – закликала Гінзбург.

Директорка Департаменту охорони здоров’я запевнила, що наразі в Київському міському центрі крові створено всі умови для безпечності донорів.

«Усі ризики зараження на гострі респіраторні інфекції зведені до мінімуму. На вході у приміщення відвідувачі користуються дезінфектантами. Проводиться термометрія. Суворо контролюється потік донорів. Ужиті всі заходи для недопущення скупчення в одному приміщенні понад 10 осіб. Самі ж приміщення регулярно провітрюються та обробляються», – розповіла Гінзбург.

Також вона повідомила, що вже найближчим часом на сайті Київського міського центру крові буде запроваджено онлайн-запис на здавання крові, а наразі зробити це можна за телефонами:

КНП «Київський міський центр крові» (вул. Максима Берлинського, 12): 044-453-98-63;

Структурний підрозділ № 1 (вул. Миколи Пимоненка, 8): 044-465-43-63;

Структурний підрозділ № 2 (вул. Петра Запорожця, 26, КНП КМКЛ № 3, терапевтичний корпус, 1-й поверх): 093-158-47-55.