Канада готова надати Україні обладнання і препарати проти коронавірусу і сприяти евакуації українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили взаємодію України та Канади у боротьбі з поширенням коронавірусу

Канада готова надати Україні необхідне для протидії поширенню коронавірусу медичне обладнання та препарати, а також сприяти вивезенню з Канади українців, які хочуть повернутися в Україну після припинення авіасполучення через карантин. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Володимира Зеленського за підсумками його розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, основною темою якої стала протидія пандемії коронавірусу і надання допомоги населенню обох країн... Джастін Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати. Він також пообіцяв Володимиру Зеленському сприяння у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину», - сказано в ньому.

Зеленський в розмові висловив підтримку Трюдо і його сім'ї, побажавши якнайшвидшого одужання від коронавірусу дружині прем'єра Софі.

Як повідомлялось, із 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні для запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, у Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус.

У прем’єра Канади симптоми інфікування відсутні.

Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.



