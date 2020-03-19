Голова Донецької ОДА Павло Кириленко: Наразі у нас немає тест-систем. Аналізи на коронавірус везуть до Києва

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко

«Ми звернулися до РНБО через закриття міжміського сполучення»

У середу, 18 березня у Донецькій області було зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус. 52 річний чоловік повернувся інфікованим з Єгипту. Таким чином Донеччина приєдналася до списку регіонів, де вірус виявили раніше. Нагадаємо: це Житомирська, Чернівецька, Київська області та столиця.

Стан хворого медики оцінюють як задовільний. Двоє членів родини чоловіка нині перебувають на самоізоляції. Фахівці перевіряють ще кількох людей. Серед госпіталізованих, зокрема, мати з дитиною, які також повернулися з Єгипту.

В інтерв’ю «Главкому» голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко розповів про те, чого прифронтова область найбільше потребує в умовах карантину та за яких умов область потребуватиме введення надзвичайного стану.

Пане Павле, скільки на сьогодні випадків коронавірусної інфекції в області, поділіться свіжою інформацією?

Станом на 10:00 є один підтверджений випадок. Мова про маріупольця, який нещодавно повернувся з Єгипту. Також встановлено, з ким він контактував, нині він перебуває під наглядом. Є випадок захворювання жінки з дитиною, але чи це коронавірус, поки не підтверджено. Близько 10 людей чекають результати аналізів, але цифри постійно змінюються.

Скільки в області є тест-систем для діагностування коронавірусу?

Наразі у нас немає тест-систем. У людей відбирають зразки і одразу везуть до Києва у лабораторію. Ми очікуємо на тест-системи, які мають надійти зі столиці. Також очікуємо на експрес-тести, які постачаються в боксах, у кожному буде по 25 тестів.

На брифінгу в. о. директора департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник повідомив, що запаси захисних костюмів для медиків є на перший час – 7-10 днів. Як поповнюватимете запаси, хто їх шитиме?

Є перелік того, що потрібно перш за все, починаючи з апаратів штучної вентиляції легень. Також це засоби індивідуального захисту, тобто маски, захисні костюми. Їх ми закуповуватимемо. Також у нас є підприємства, які готові перепрофілюватися і виготовляти засоби захисту. Зараз є проблема з постачанням матеріалу, з чого ці засоби захисту виготовлятимуть.

У багатьох регіонах України є проблема нестачі апаратів штучної вентиляції легень. Наскільки вона суттєва для вашої області, скількох апаратів бракує?

Ця проблема є не тільки в нашій області чи інших регінонах України. Це світова проблема. У Донецькій області таких апаратів більше 80. Але це також з урахуванням відділень, у яких вони постійно задіяні (тобто використовують для допомоги хворим на інші захворювання). Потреба в апаратах є, вона оцінюється в близько 80 млн грн. Зараз потрібно, щоби вони були в наявності і треба зрозуміти терміни їх доставки.

Режим надзвичайної ситуації. З огляду на ситуацію в області, чи потрібно її оголошувати?

Якщо була б потреба, ми б її запровадили.

А що насамперед впливатиме на ухвалення такого рішення?

На рішення впливає декілька факторів. Зараз бачитимемо результати аналізів, які раніше брали у людей. Якщо випадки зараження на Covid-19 підтвердяться, з'ясовуватимемо, з ким вони контактували. Важливо також, де саме відбувалося зараження, тобто причина за кордоном чи в середині області, як ми можемо цьому протистояти. Незважаючи на те, чи є надзвичайний стан, у кожній області вживаються всі необхідні, невідкладні заходи. Заклади громадського харчування, розважальні заклади у нас призупинили роботу. Зараз проводимо роз’яснювальну роботу щодо доцільності переходу, де це можливо, на дистанційний формат роботи. Окрім того Національна поліція контроює громадський транспорт, щоби не порушувався режим перевезення пасажирів у кількості не більше 10 осіб (в одному маршрутному таксі). Також у нас здійснюються перевірки приватних автомобілів. Соціальним закладам ми надаємо засоби соціального захисту.

В Києві дуже велику проблему спричинило закриття метро. Люди скупчуються на зупинках наземного громадського транспорту. У вашій області є проблеми з транспортом?

У нас громадський транспорт працює в штатному режимі. Проблема є з міжміським сполученням, тобто воно закрите. У нас багато міст, які розташовані поряд одне з одним, наприклад, Слов’янськ і Краматорськ. Людина не може доїхати, якщо не має приватного транспорту. Аби вирішити цю проблему ми надали свої пропозиції до РНБО, аби внести певні зміни в ситуацію з міжміськими перевезеннями. Це також стосується питання доставки працівників на вугільні підприємства тому, що вони усі знаходяться поза межами міст.

На одному з брифінгів в обласній адміністрації була піднята тема зростання цін в магазинах. Про які товари йдеться і як ви будете впливати на підприємців?

Журналісти підняли питання зростання ці на гречку. Мовляв, за два дні її вартість піднялася на 5 гривень за 1 кг. На ці питання мені мають дати відповіді голови місцевих райдержадміністрацій, міські голови, очільники територіальних громад. До цього дня такої проблеми взагалі не було. Якщо зараз приватний бізнес на цьому починає спекулювати, ми будемо знаходити правильні рішення.

З 16 березня діють обмеження на пропуск громадян через КПВВ на межі з окупованими районами. Як ситуація на переходах?

Я був 18 березня на одному з КПВВ, Майорську, перевіряв його на предмет інформаційного забезпечення, наявності людей і пропускного режиму. Перевіряв засоби захисту і військових на КПВВ, як вони вимірюють температуру. Знаєте, людей узагалі немає там (які б перетинали зону розмежування). Щодо умов перетину, то якщо у людини реєстрація на окупованій території, а потрапити вона хоче на неокуповану, то зробити цього не зможе. Якщо людина з реєстрацією на окупованій території схоче потрапити на окуповану територію, її випустять, але з попередженням, що до завершення карантину потрапити на неокуповану територію вона не зможе. Зможуть на неокуповану територію потрапити лише ті, у кого «прописка» на неокупованій території. Тобто головний критерій пропуску – це наявність «прописки». Довідки про статус тимчасових переселенців у цій ситуації не діють, вони не є підставою для пропуску.

Можуть нині виникати питання і щодо пенсій. Нині, як ми знаємо, є 60 днів для перевірки осіб з тимчасово окупованої території (мова про зобов’язання для тимчасово переміщеної особи кожні 60 підтверджувати документально факт свого постійного проживання на неокупованій території). Але зараз через введений карантин законом відтерміновано обов’язкову перевірку протягом 60 днів тих осіб, які перетинають лінію розмежування.

Багато є розмов про те, що карантин продовжать після 3 квітня. Враховуючи нинішню складність перетину лінії розмежування, як пенсіонери з «пропискою» на окупованій території, зможуть отримувати свої пенсії, скажімо, в Костянтинівці?

Думаю, вони заїдуть і отримають свою пенсію. Давайте дивитися як буде, по факту. Дай бог, щоби інфекція не розповсюджувалася.

Не так давно міністр Арсен Аваков повідомив, що в окупованій Горлівці було виявлено 12 випадків зараження на коронавірус. Чи відповідає ця інформація дійсності?

Я не тримаю зв’язок з окупованою територією, тим більше з їхньою так званою владою. За моєю оперативною інформацією, та сторона не підтверджує будь-які випадки захворювання. Але ця інформація, звичайно, не може бути офіційною.

Михайло Глуховський, «Главком»