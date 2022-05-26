Прокурори ідентифікували одного з катів жителів Гостомеля

«Це Андрій Хітров - військовослужбовець зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області РФ», – написала Венедіктова.

Повідомляється, що прокурори спільно з СБУ зібрали докази того, що Хітров разом із іншими російськими військовослужбовцями у березні 2022 року у окупованому Гостомелі «кошмарили» населення незаконними обшуками. Шукаючи українських захисників та правоохоронців, загарбники вибивали вікна і двері.

Під час одного з обшуків окупанти залякували цивільних зброєю.

«Знущання дійшли до того, що вони змусили людей повністю роздягнутися. Після цього людей тримали у підвалі. Бранців били прикладами зброї по ребрах і ногах, погрожували зброєю та імітували страту. Нелюди морили їх голодом і спрагою», – додала генпрокурор.

Росіянину повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни.

«Якщо вам відома додаткова інформація про причетність підозрюваного до цих та інших воєнних злочинів – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/», – зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, вчора генпрокуратура ідентифікувала генерал-майора РФ, який причетний до розкрадання майна на ЧАЕС - це Олег Якушев.