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    Події в Україні

    Прокурори ідентифікували одного з катів жителів Гостомеля

    Військовослужбовець РФ Андрій Хітров знущався з мирних людей в Україні&nbsp;&nbsp; - Прокурори ідентифікували одного з катів жителів Гостомеля
    Військовослужбовець РФ Андрій Хітров знущався з мирних людей в Україні  
    фото: Ірина Венедіктова/Facebook

    Людей тримали в підвалі, били та погрожували зброєю

    Генеральна прокуратура ідентифікувала окупанта, який знущався з мешканців Гостомеля на Київщині. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

    «Це Андрій Хітров - військовослужбовець зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області РФ», – написала Венедіктова.

    Повідомляється, що прокурори спільно з СБУ зібрали докази того, що Хітров разом із іншими російськими військовослужбовцями у березні 2022 року у окупованому Гостомелі «кошмарили» населення незаконними обшуками. Шукаючи українських захисників та правоохоронців, загарбники вибивали вікна і двері.

    Під час одного з обшуків окупанти залякували цивільних зброєю.

    «Знущання дійшли до того, що вони змусили людей повністю роздягнутися. Після цього людей тримали у підвалі. Бранців били прикладами зброї по ребрах і ногах, погрожували зброєю та імітували страту. Нелюди морили їх голодом і спрагою», – додала генпрокурор.

    Росіянину повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни.

    «Якщо вам відома додаткова інформація про причетність підозрюваного до цих та інших воєнних злочинів – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/», – зазначила Венедіктова.

    Нагадаємо, вчора генпрокуратура ідентифікувала генерал-майора РФ, який причетний до розкрадання майна на ЧАЕС - це Олег Якушев.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Прокурори ідентифікували одного з катів жителів Гостомеля