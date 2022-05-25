Розкрадання майна на ЧАЕС: Прокуратура оголосила підозру генерал-майору РФ

Окупанти під головуванням генерал-майора викрали з ЧАЕС майна на понад 26 млн грн

Підозрюваний керував операцією незаконного утримання ЧАЕС

Російському генерал-майору поліції оголошено про підозру у розкраданні майна Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни генерал-майору поліції, який виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС підозрюваний керував операцією її незаконного утримання. На виконання його злочинних наказів зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків підприємства було викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю понад 26 млн грн.

Також, за даними Офісу генпрокурора, російські окупанти розукомплектували та повністю вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка здійснювала дослідження радіоактивних відходів на різних етапах поводження з ними, це унеможливило забезпечення контролю персоналом за радіоактивними відходами.

Окупанта підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушеннях законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляє генпрокурор Ірина Венедіктова, ім’я генерал-майора - Олег Якушев.

«Якщо вам відома додаткова інформація про причетність підозрюваного до цих та інших воєнних злочинів – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/», – зазначила генпрокурор.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора заочно повідомив про підозру чотирьом керівникам підрозділів окупаційних військ, які видавали наказ підлеглим військовим відкрити вогонь по Енергодару та розташованій на його території Запорізькій АЕС.

На початку травня було оголошено підозру російському генералу, що керував захопленням Запорізької АЕС.

Також було названо ім’я російського генерала, що керував захопленням Запорізької АЕС.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та Енергодар з 4 березня тимчасово захоплені агресорами. На майданчику атомної електростанції, окрім військових російської федерації, тривалий час незаконно перебувають представники росатому.

Попри контроль російськими військами, Запорізька атомна електростанція продовжує працювати на потреби України.

«Енергоатом» підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС. Було встановлено, що окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, завдали шкоди на 18,3 млрд грн.