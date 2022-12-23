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Українець намагався незаконно вивезти вертоліт (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Українець намагався незаконно вивезти вертоліт (фото)
Фото з відкритих джерел

Вартість вертольота – майже мільйон гривень

На Закарпатті українець намагався незаконно вивезти до Угорщини вертоліт КА-26. Транспорт було вилучили митники, повідомляє Держприкордонслужба.

«Гвинтокрил КА-26 переміщували до Угорщини через пункт пропуску «Тиса». Під час перевірки прикордонники з митниками виявили, що перевізні документи містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом це підтвердив й судовий експерт», – йдеться у повідомленні.

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Фото Держприкордонслужби України

Відомо, що вартість вертольота становить більше 924 тис. грн.

Нагадаємо, українець вкрав $25 тис. у російських наркоторговців і віддав їх на благодійність. Народжений у Києві Алекс Холден, який давно мешкає у США і є фахівцем із кібербезпеки, зламав гаманець російської наркомережі Solaris і передав гроші до київської благодійної організації «Життєлюб».

Тим часом російські окупанти викрали пацієнтів із психлікарень Херсонщини. Вони вивезли викрадених пацієнтів психіатричних лікарень Херсонщині на базі відпочинку на Арабатській стрілці. 

Раніше повідомлялося, що окупанти викрали на Луганщині десятки дітей.

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Теги: митниця Закарпаття війна вертоліт

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