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Окупанти викрали на Луганщині ще десятки дітей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти викрали на Луганщині ще десятки дітей
Окупанти вивозять до РФ українських дітей нібито для лікування
фото з відкритих джерел

Окупанти називають депортацію українських дітей «оздоровленням»

Російські окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти продовжують використовувати «оздоровлення» українських дітей, як підставу для депортації та подальшого промивання мізків.

Так, рашисти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове «лікування» в дитячі табори.

«Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ (тимчасово окуповані території – ред.. росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають мізки. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій «авторитет» з пропагандистською метою», – розповідає Центр національного спротиву.

Він закликає батьків виїхати з тимчасово окупованих територій й не ставати заручником ворога.

Раніше російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 тис. дітей від двох до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди. Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей «потребують спеціальної медичної допомоги». Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ звернути серйозну та особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, один із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України.

Теги: депортація діти росія Україна окупанти Луганщина

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