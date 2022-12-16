Окупанти викрали на Луганщині ще десятки дітей

Окупанти називають депортацію українських дітей «оздоровленням»

Російські окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти продовжують використовувати «оздоровлення» українських дітей, як підставу для депортації та подальшого промивання мізків.

Так, рашисти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове «лікування» в дитячі табори.

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«Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ (тимчасово окуповані території – ред.. росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають мізки. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій «авторитет» з пропагандистською метою», – розповідає Центр національного спротиву.

Він закликає батьків виїхати з тимчасово окупованих територій й не ставати заручником ворога.

Раніше російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 тис. дітей від двох до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди. Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей «потребують спеціальної медичної допомоги». Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ звернути серйозну та особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, один із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України.