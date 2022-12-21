Окупанти викрали пацієнтів із психлікарень Херсонщини

Росіяни активно викрадають дітей з інтернатів для подальшого «всиновлення»

Російські загарбники вивезли викрадених пацієнтів психіатричних лікарень Херсонщині на базі відпочинку на Арабатській стрілці. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Їх утримують на базі відпочинку «Геолог», яку росіяни захопили й обладнали там психлікарню. Більшість персоналу завезені з РФ, але є й місцеві, хто погодився доглядати за пацієнтами», – йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву зазнаяають, що такі дії окупантів є викраденням людей, які не можуть дати собі ради самостійно. Фактично пацієнтів утримують в заручниках.

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Крім того, росіяни активно викрадають дітей з інтернатів для подальшого «всиновлення». Їх вивозять в віддалені райони РФ – до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей.

При цьому російська пропаганда використовує крадіжку дітей та пацієнтів як привід для створення емоційного фону, розповідаючи про «дітей, яких врятували від нацистів».

Раніше повідомлялося, що окупанти викрали на Луганщині десятки дітей.