Протести у Росії: опозиція збирається на масштабну акцію у Москві



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Акція стане першим великим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів три тижні тому

Противники президента Путіна і його уряду закликають росіян протестувати проти «політичних репресій»

У Росії опозиція планує 29 вересня провести масштабну акцію протесту на проспекті Сахарова у Москві.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що акція стане першим великим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів три тижні тому.

«Противники президента Путіна і його уряду закликають росіян протестувати проти «політичних репресій» і вимагати, щоб влада припинила кампанію рейдів і арештів, спрямованих проти опонентів», - йдеться у повідомленні.

Демонстранти також закличуть звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за так званою «московською справою», через переслідування після придушених силовиками протестів в липні-серпні цього року.

Понад 3 тисячі людей були затримані під час мітингів у липні-серпні в Москві, а кілька людей зазнали травм після застосування поліцією сили для розгону мітингувальників, незгодних із недопуском незалежних кандидатів до виборів у Москміськдуму. Це викликало обурення з боку правозахисних груп і західних урядів.Попри невключення десятків опозиційних і незалежних кандидатів у списки, вибори завдали суттєвого удару по контрольованій Кремлем партії «Єдина Росія», яка втратила контроль над 13-ма із 45-ти місць в Мосміськдумі.