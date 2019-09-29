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    Події в Україні

    Протести у Росії: опозиція збирається на масштабну акцію у Москві

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    Акція стане першим великим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів три тижні тому - Протести у Росії: опозиція збирається на масштабну акцію у Москві
    Акція стане першим великим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів три тижні тому

    Противники президента Путіна і його уряду закликають росіян протестувати проти «політичних репресій»

    У Росії опозиція планує 29 вересня провести масштабну акцію протесту на проспекті Сахарова у Москві.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що акція стане першим великим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів три тижні тому.

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    «Противники президента Путіна і його уряду закликають росіян протестувати проти «політичних репресій» і вимагати, щоб влада припинила кампанію рейдів і арештів, спрямованих проти опонентів», - йдеться у повідомленні.

    Демонстранти також закличуть звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за так званою «московською справою», через переслідування після придушених силовиками протестів в липні-серпні цього року.

    Понад 3 тисячі людей були затримані під час мітингів у липні-серпні в Москві, а кілька людей зазнали травм після застосування поліцією сили для розгону мітингувальників, незгодних із недопуском незалежних кандидатів до виборів у Москміськдуму. Це викликало обурення з боку правозахисних груп і західних урядів.
    Попри невключення десятків опозиційних і незалежних кандидатів у списки, вибори завдали суттєвого удару по контрольованій Кремлем партії «Єдина Росія», яка втратила контроль над 13-ма із 45-ти місць в Мосміськдумі.

     

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