У Гонконзі поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці застосували перцевий газ проти демонстрантів, які після ночі запеклих зіткнень збиралися поновити акції протесту

Демонстранти викрикували антиурядові гасла під час виконання китайського гімну їхніми противниками

У Гонконзі сьогодні, 29 вересня, поліція розігнала демонстрантів, які збиралися провести глобальний «мітинг проти тоталітаризму».

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що демонстранти викрикували антиурядові гасла в торговому центрі «Нові території», коли їхні противники, маніфестанти, які підтримують Китай, співали китайський гімн на Піку Вікторії.

«Правоохоронці застосували перцевий газ проти демонстрантів, які після ночі запеклих зіткнень збиралися поновити акції протесту. Після розгону натовпу демонстрантів в торговому районі Козвей-Бей поліція підняла чорні прапори, попереджуючи про застосування сльозогінного газу», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 28 вересня, у Гонконзі сталися сутички між демонстрантами та поліцією під час акції протесту поблизу урядового комплексу. Для розгону натовпу протестувальників правоохоронці застосували спецмашини з водяними гарматами і сльозогінний газ.

Також повідомлялося, що глава адміністрації Гонконгу Кері Лам відмовилася виконувати деякі вимоги протестувальників.

За словами Лам, вона не може звільнити раніше заарештованих демонстрантів, тому що це є порушенням верховенства права.