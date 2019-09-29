  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Семен Новопрудський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чому путінський режим ігнорує запит народу на справедливість

    • Семен Новопрудський

      Журналіст (Росія)

    • Розсилка
    Протестна акція у Москві, 2011 рік - Чому путінський режим ігнорує запит народу на справедливість
    Протестна акція у Москві, 2011 рік
    Фото: Reuters

    Несправедлива Росія: загибель російської мрії

    Мовою оригіналу

    Были, есть и будут бедные и богатые. Были, есть и будут счастливые и несчастные. Были, есть и будут умные и глупые. Были, есть и будут здоровые и больные. При этом все они — бедные и богатые, счастливые и несчастные, умные и глупые, здоровые и больные — хотят справедливости. Особенно в России. А наше государство перестало ее хотеть. Даже на словах. И этим отличается от СССР, на который так сильно желает походить державным величием.

    На днях специалисты Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС опубликовали итоги опроса россиян о социальной и экономической справедливости в стране.

    Выводы исследования исполнены холодного академизма: «Чувство ущемленности в материальных и социальных благах беспокоит население, способствует отчуждению его от власти, недопониманию смысла законодательных инициатив, а также может приводить к росту социальной напряженности».

    Сами результаты далеки от этой холодной рассудительности, абсолютно оправданной для настоящих ученых, у которых в профессиональном смысле в момент акта научной деятельности не должно быть никаких пристрастий и политических убеждений. Опрашивали 1215 человек, имеющих постоянную работу (то есть, формально, не изгоев), в возрасте 18 лет и старше в 27 регионах Российской Федерации.

    Читайте також

    Россияне, судя по цифрам, прямо кричат о социальной несправедливости, ставшей фундаментом нашей повседневной жизни.

    Три четверти опрошенных (74,1%) считают существующие социальные различия в стране несправедливыми. Хотя их чуть меньше, чем в аналогичных соцопросах 2003 и 2007 годов (тогда было 77,9% и 79,4%), понятно, что это разница укладывается в пределы статистической погрешности. «Рейтинг несправедливости» в России остается запредельно высоким. И, главное, ничего не меняется к лучшему почти 20 лет. Впрочем, кое-что меняется в худшую сторону, об этом мы еще поговорим.

    Наиболее остро несправедливость чувствуют жители сельских населенных пунктов, люди пенсионного возраста и те, у кого нет высшего образования. Вполне логично: это люди с наиболее низким достатком и социальным статусом. Это в Англии в деревнях живут самые богатые. У нас сам факт проживания человека в деревне, если это не хоромы чиновника или топ-менеджера крупной корпорации в собственном поместье или закрытом коттеджном поселке, — знак беды и клеймо неудачника.

    Все россияне, у кого жизнь удалась — так это воспринимается массовым сознанием — живут в Москве. Ну, на худой конец, в Питере, Сочи или Казани.

    Впрочем, часть людей с высшим образованием просто считают несправедливость неизбежным злом (а либертарианцы отчасти даже благом) и потому реагируют на нее менее остро. Мол, полностью справедливого общества и государства все равно не бывает, чего уж зря расстраиваться.

    Почти 42% опрошенных видят вопиющую несправедливость в пенсионном обеспечении. Размер пенсий у людей, отпахавших всю жизнь на заводах, и госслужащих, особенно бывших судей, действительно отличается на порядок. Для отставных федеральных судей, которые к тому же могут не дожидаться пенсионного возраста, пенсия 100 тысяч рублей в месяц — норма, а у многих бывших работяг не дотягивает и до 10 тысяч.

    37,4% считают, что в России нет социальной защиты от безработицы. Хотя официальная статистика из года в год рассказывает нам о рекордно низкой безработице в стране. Но людям безразличны эти «общие» цифры — им важна личная судьба и судьбы их близких. Когда тебе нечего есть и нет работы, бодрые рапорты начальства о сокращении безработицы как-то «не заходят».

    36,4% говорят, что в России несправедливо распределяется медицинская помощь. Ну, тут у нас как раз стабильность. Еще про советскую бесплатную медицину шутили, что «не знаешь, кому заплатить, чтобы вылечили». А сейчас каждый божий день мы слышим о бунте врачей или младшего персонала против низких зарплат, о закрывающихся поликлиниках и больницах, о том, что многие населенные пункты России оказались отрезаны от самой элементарной медицинской помощи. Впрочем, возможности богатых людей получить самое качественное лечение почти везде в мире намного шире, чем у бедняков. Просто в странах с развитой медициной и самые бедные могут рассчитывать на качественную медпомощь.

    23% россиян отмечают неравенство в правах на судебную защиту. Тут тоже все непредсказуемо. Захотят — посадят хоть губернатора, хоть федерального министра. Захотят — отпустят хоть неизвестного актера, хоть известного режиссера, если за них заступились знаменитые и много незнаменитых людей. Социальный статус решающей роли не играет, важнее, где тебя повязали — в Москве или в глубинке, и кто за тебя заступился. При этом судебная система для большинства россиян давно и прочно связана со понятием «произвол», а не «правосудие». В судах правды не найдешь.

    Посадить в России могут кого угодно, когда угодно, за что угодно. Запросто могут посадить и вообще «ни за что».

    17,3% уверены, что в России есть неравенство в обеспечении личной неприкосновенности граждан. И только 17% отмечают неравенство политических прав: собственно, примерно столько в России, по разным опросам, убежденных противников нынешней власти и сторонников либеральной демократии западного образца. Русских «европейцев».

    Бедные («сюрприз»!) ощущают несправедливость устройства жизни в России острее, чем более обеспеченные, пишут авторы исследования. В группе с низким материальным положением 87,2% респондентов указывают на несправедливость существующих в стране социальных различий.

    И еще одна важная деталь для понимания реального отношения народа к порядкам в стране: среди тех, кто считает, что жизнь у нас устроена несправедливо, больше сторонников «теневой» экономики.

    Проще говоря, если государство нас обманывает, почему бы и нам его не обмануть? Если власть заботится только о себе, почему бы и нам не позаботиться о себе? Не спрятаться подальше от такого государства, устроив жизнь максимально незаметно для него.

    Не случайно из года в год в России опросы фиксируют, что не меньше четверти наших сограждан считают правильным не платить по кредитам, если попал в сложную жизненную ситуацию, и уклоняться от налогов.

    Государство замораживает пенсионные накопления и, вопреки публичным обещаниям высших должностных лиц, повышает пенсионный возраст. А мы в ответ думаем, как уклониться от налогов: в том числе потому, что не знаем, куда идут эти налоги, и не верим, что они не станут отделочным материалом очередных заморских вилл или местных дворцов начальства.

    Справедливость до сих пор является не только целью существования всех цивилизованных государств, но и важнейшей темой рассуждений политических философов в мире. Шесть лет назад в России издали книгу одного из самых модных и влиятельных американских философов Майкла Сэндела «Справедливость. Как поступать правильно?» Ключевой посыл этой и других книг Сэндела (реальной поп-звезды американской и мировой гуманитарной науки) в том, что хотя свободный рынок — однозначное благо, очень важно различать рыночное от нерыночного в построении справедливого государства и общества. Например, медицина, образование, фундаментальная наука – мягко говоря, несводимы к логике рыночных услуг, к норме прибыли, к эффективности капиталовложений.

    В России, в отличие от куда более развитых и человеколюбивых стран, тема социальной справедливости практически исчезла из политического и общественного пространства. О ней не говорит ни власть, ни оппозиция. В сознании людей такая проблема есть, а в стране как бы нет.

    Между тем именно жажда справедливости, мечта о ней — главная и очень давняя «духовная скрепа» российской государственности и нашего национального самосознания, если таковое еще осталось.

    Идея России как самой справедливой — не сейчас, в далеком светлом будущем, разумеется — страны на свете веками согревала душу простым людям. Помогала им терпеть жестокость начальства, бесправие, беспросветную нищету, постоянные унижения. Идея справедливости, защиты униженных и оскорбленных вдохновляла великих русских писателей и пламенных революционеров. Справедливость была мечтой, маяком, утопией, ради которой только и стоит жить и страдать.

    Советская власть строила свой политический идеализм прежде всего на идее достижения справедливости и всеобщего равенства. Да, великодержавный шовинизм, желание навязать миру свои порядки оставалось важнейшей частью реальной советской политики и официальной идеологии («мы за мир во всем мире»). Но идеи равенства и социальной справедливости хотя бы на словах в СССР присутствовали и доминировали всегда.

    Сегодня российская власть озабочена удержанием политического статус-кво, гонкой вооружений, навязыванием политической воли другим государствам, сохранением собственных бизнесов сомнительного свойства и попытками как-то передать их по наследству в стране, где не работают ни закон, ни гарантии частной собственности, ни социальные или политические институты. Но не развитием собственной страны, не созданием более честных и справедливых порядков.

    Справедливость больше не цель развития России даже на словах. Доминирующая политическая идея начала 2000-х, которая отмечалась тогда президентом и другими чиновниками постоянно — построение социального государства — забыта напрочь.

    Мы строим великую и ужасную империю, а не какое-то там жалкое социальное государство, которое заботится о каких-то никчемных «людишках».

    Разумеется, полная и всеобщая справедливость невозможна. Невозможно никакое всеобщее равенство, кроме равенства в нищете. Люди не одинаково умны, не одинаково сильны, не одинаково здоровы. Но равенство возможностей (социальные лифты), социальная защита самых слабых (стариков и детей), равенство всех граждан перед законом вполне достижимы.

    Начальники, которые ездят по городу без перекрытия улиц и мигалок — это вполне реально и нормально. Это не подрыв устоев.

    Острая нехватка социальной, политической, бытовой справедливости — главный дефицит в сегодняшней России. И заодно главная точка совпадения интересов тех, кому по душе великодержавный шовинизм и либеральная демократия, свободный рынок и коммунизм, права человека и «православные традиции».

    Государство унижает и оскорбляет (так много вульгарных оскорбительных публичных высказываний о бедных и слабых их уст разных чиновников, как в последние годы, мы не слышали, пожалуй, никогда), но не намерено хоть как-то защищать униженных и оскорбленных.

    Этот дефицит справедливости угрожает России значительно сильнее, чем любые политические или экономические напасти. Чем любые оппозиционеры и акции протеста. Государство, которому наплевать на человека, никто не станет защищать в случае реальной опасности. Общество, в котором нет солидарности, не сможет наладить нормальную жизнь на любой территории, какой бы обширной и богатой природными ресурсами она ни была. Люди будут спасаться от такого государства, даже делая вид, что они за начальство.

    Сегодняшнее российское государство откровенно, явно, вопиюще бесчеловечно. Поворот к человеку, к необходимости более справедливого устройства образования, правосудия, здравоохранения, политической системы — самая главная задача развития России. Потому что технологии и цифровая экономика, которыми мы пытаемся прикрыть эту бесчеловечность России — всего лишь оболочка, форма. Они никогда не станут содержанием. Содержание — это возможность жить, учиться, работать, растить детей, а потом (если доживешь) и внуков, заниматься творчеством, влюбляться. А не гордиться ракетами и танками, заменяющими совесть и отменяющими справедливость.

    Джерело: Газета.Ru

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Путін путінський режим населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Олег Тягнибок
    Олег Тягнибок

    Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ