Дружина Вишинського заплатила $50 тисяч американським лобістам для підтримки свого чоловіка



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Кирило Вишинський Фото: ВВС

Компанія «The Friedlander Consulting Group LLC» мала організувати у США інформаційну кампанію на його підтримку

Ірина Вишинська – дружина глави інформаційного агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського – заплатила 50 тисяч доларів за послуги американської компанії Friedlander Consulting Group LLC.

Як пише «Детектор медіа» з посиланням на американський реєстр іноземних агентів FARA, Ірина Вишинська підписала договір з «The Friedlander Consulting Group LLC» 27 листопада 2018 року.

Організація мала «представляти інтереси замовника щодо захисту прав журналістів в Україні, в тому числі керівника порталу «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського».

Зазначається, що Ірина Вишинська діє від свого імені, але »солідаризується», зокрема, з Дмитром Кисельовим – директором російського державного міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня». Вони з Кирилом Вишинським давні друзі.

«The Friedlander Consulting Group LLC» повинна була провести тематичний пресзахід у Вашингтоні та забезпечити зустрічі представників замовника з членами Палати представників США, Сенату США, правозахисниками та адвокатами. За такі послуги компанія отримала $50 тис.

Згідно з договором, ця організація також зобов’язувалася:

надати приміщення для організації зустрічей з членами Палати представників США, Сенату США, правозахисниками і адвокатами;

організувати харчування в урочистій частині заходу;

запросити гостей і спікерів;

лобіювати питання захисту свободи слова і захисту прав журналістів в Україні, в тому числі Кирила Вишинського.

Крім того, виконавець мав докласти максимум зусиль для того, щоб члени Палати представників США, Сенату США, американські правозахисники та адвокати писали петиції і публічно закликали українську владу звільнити Кирила Вишинського з-під варти.

Водночас виконавець має докласти максимум зусиль для того, щоб члени Палати представників США, Сенату США, американські правозахисники та адвокати писали петиції, клопотання, декларації тощо, а також публічно закликали українську владу звільнити Кирила Вишинського з-під варти і захистити його права.

Інформацію про договір опубліковано, відповідно до Закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA). Цей закон вимагає розкриття інформації, якщо особи діють у США як іноземні агенти та проводять політичну чи квазіполітичну роботу.

На сайті «The Friedlander Consulting Group LLC» зазначається, що організація працює з 2001 року. Компанія базується у Нью-Йорку, надає послуги з »адвокації в уряді, зв’язків з громадськістю та організації політичних подій».

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що не забороняли керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському в'їзд на територію української держави.

Нагадаємо, раніше Кирило Вишинський, який повернувся до Росії в рамках обміну утримуваними особами між Москвою і Києвом, заявив, що повернеться в Україну, щоб довести свою невинуватість, як тільки буде зрозуміла дата суду в Києві.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Вишинський дав згоду на добровільну участь у процесі взаємного звільнення утримуваних в РФ і Україні осіб і на готовність до переміщення за межі України і 7 вересня прилетів в РФ разом з іншими особами за списком.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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