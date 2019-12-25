Протягом доби російські окупанти вісім разів гатили із забороненої зброї



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Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців немає

Із початку доби, 25 грудня, російські окупаційні війська 8 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, втрат і поранених немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 8 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Так, 3 обстріли позицій підрозділів ООС зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поряд з Невельським – з міномета калібру 120 мм – 7 мін.

У районі відповідальності ОТУ «Північ» противник здійснив 5 обстрілів: поруч з Кримським – зі стрілецької зброї; чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм – 17 мін, 82-мм мінометів – 17 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, додали в пресцентрі.

Нагадаємо, з початку минулої доби російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил, при цьому зазнав поранення український боєць.