Протягом доби бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції

Також зафіксовано політ безпілотного апарату

Від початку поточної доби, 28 листопада, російсько-окупаційні війська шість разів порушили мирні домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Як повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил, ситуація залишається контрольованою.

Два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці з початком доби ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в обідній час – ручний протитанковий гранатомет. Також двічі впродовж доби вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного. Пострілами з великокаліберного кулемета противник провокував наших захисників у районі Луганського.

Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території та передано на знищення 137 вибухонебезпечних предметів.