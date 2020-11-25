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    Рішення про вогонь у відповідь у зоні ООС ухвалює виключно командир на місці – Хомчак

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    Українські військовослужбовці (ілюстративне фото) - Рішення про вогонь у відповідь у зоні ООС ухвалює виключно командир на місці – Хомчак
    Українські військовослужбовці (ілюстративне фото)
    Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

    Таке право надане командиру, якому стоїть завдання обороняти відповідний об'єкт або територію

    В районі операції Об'єднаних сил командир на місці самостійно ухвалює рішення, чи відривати вогонь у відповідь на обстріли російських окупаційних військ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

    «Щодо вогню у відповідь, я хотів би, щоб ми раз і назавжди зрозуміли: рішення про вогонь у відповідь приймає командир на місці. Ні в якому разі туди не втручається ні Хомчак, ні командуючий Об'єднаних сил. Це право дано командиру, якому стоїть завдання обороняти відповідно опорний пункт, район оборони», – цитує Хомчака Укрінформ.

    Головнокомандувач також повідомив, що за 122 дні всеосяжного перемир'я на Донбасі загинуло чотири українських захисники, ще 14 отримали бойові поранення.

    18 вересня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати».

    Пізніше у Міністерстві оборони заявили, що проєкт наказу №330, що відповідний проєкт наказу відкорегований.  

    Теги: Донбас ЗСУ ОРДЛО Операція Об’єднаних сил Руслан Хомчак
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