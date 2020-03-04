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    Бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС в середу: четверо військових поранено

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    Бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС в середу: четверо військових поранено

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів

    Бойовики п’ять разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в середу, 4 березня, внаслідок чого четверо українських військових поранено. Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

    «За поточну добу збройні формування Російської Федерації  п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів», - сказано в ньому.

    Все обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Кримського, Оріхового, Миронівського і Шумів.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    У середу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

    Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції ООС 3 березня, один військовий загинув і  п’ять поранено.

    Операція Об’єднаних сил
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