Бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС в середу: четверо військових поранено



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів

Бойовики п’ять разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в середу, 4 березня, внаслідок чого четверо українських військових поранено. Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

«За поточну добу збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів», - сказано в ньому.

Все обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Кримського, Оріхового, Миронівського і Шумів.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

У середу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції ООС 3 березня, один військовий загинув і п’ять поранено.