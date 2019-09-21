Проукраїнське населення по цей бік лінії розмежування в паніці через «розведення сил» на Донбасі



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Скаутська організація «Пласт» з Краматорська Фото: facebook.com/KramatorskPLAST

За словами волонтера, відійдуть українські військові і в підсумку почнеться лавиноподібна помста з боку адептів ОРДЛО – різанина, вбивства, підпали майна

Патріотично налаштовані жителі розташованих вздовж поки що підконтрольних Україні населених пунктів занепокоєні власною безпекою й кажуть про відсутність «жодних гарантій» безпеки їхнього життя та здоров’я у випадку відступу українських військових, оформленого у нових домовленостях з Росією як «розведення сил».

Про це у себе на Facebook написав в суботу, 21 вересня 2019 року, учасник подій зими-весни 2014 року в Донецьку, волонтер та голова громадської організації Liberi Liberati Максим Потапчук, передає Еспресо.TV.

«Відійдуть українські військові і в підсумку почнеться лавиноподібна помста з боку адептів ОРДЛО – різанина, вбивства, підпали майна. У відповідь також почнуться вбивства. Люди впевнені – поліція не взмозі буде зупинити хаос. В прифронті і до війни поліціянтам не довіряли, тільки військова сила і зброя стримує агресію», – передає він настрої місцевих мешканців.

За його словами, такі дані він отримав з низки прифронтових населених пунктів.

Селище Тошківка:

«Нам страшно за свої життя. Нема жодних гарантій, що нас тут не переріжуть після відводу українського війська. У наших на хуторі Вільному також паніка, ми не розуміємо, що буде далі...».

Місто Красногорівка:

«Тільки робота тримає від психологічного зламу, ми абсолютно не розуміємо що буде завтра з тими хто за Україну. Прихильники росіян вже святкують та чекають на гостей – уяви собі якщо вбивці прийдуть в наше місто до своїх родичів, коханок або однокласників. І спробуй ще доведи, що вони вбивали українців – прийдуть як ангели, жоден з них не зізнається, що тримав автомат та вбивав. Та після перших 100 грамів випитого самогону нас почнуть шматувати, а ми їх у відповідь – переможе смерть».

Місто Золоте:

«Ми тут проти виведення українського війська. Таке враження, що всі сили спрямовуються на комфорт тих хто перетинає КПВВ, а що буде з активною українською громадою нікого не цікавить. Тільки військові підуть і нам самим тут відбиватися від проросійських неадекватів? Хто буде замість військових? Місцева поліція нас не захистить, бо неадеквати бояться тільки військових. Тоді дайте нам зброю і ми захистимо себе самі...».

Також Потапчук розповів, що стосовно виведення українсько війська розмовляв сьогодні з відомою волонтеркою Євгенією Левінштейн Женя Дисс (громадська організація Євгенії «Українські рубежі» має філію в Золотому) і її контакти в прифронті також у панічному стані, бо відсутні гарантії безпеки життя проукраїнської громади.

«Журналістам надам контакти проукраїнської громади – поспішайте, поки люди в прифронті мають ще віру», – додав він.

Своєю чергою координаторка платформи «Однодумці» Людмила Долгоновська, яка у 2014-му стояла біля витоків волонтерського й добровольчого руху на Луганщині, заявляє, що влада «повинна пояснити, що відбувається».

Ось уривок з її допису на Facebook:

«Що робили на підконтрольній Україні території представники окупаційної адміністрації «ЛНР» Дейнего і Кобцева? Хто захистить жителів у демілітаризованій зоні? Чи зможе держава гарантувати захист стратегічних об’єктів (зокрема, Луганської ТЕС у Щасті)?

Мені пощастило знати деяких учасників луганського Майдану і державних службовців, які не зрадили присязі й Україні. Ці люди мають право знати, чому до управління областю повертаються ті, хто організовував антимайдани і закликав Путіна на допомогу.

Мені пощастило знати активних громадян, які не опустили руки, а всупереч усьому почали організовувати бізнес, розвивати соціальне підприємництво, виявляти громадянську активність. Ці люди мають право знати, яким майбутнє їх краю бачить центральна влада».

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі. Про це 21 вересня розповів міністр оборони Андрій Загороднюк.