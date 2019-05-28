Рада приєднала до Бахмутського району понад 70 га землі



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До Бахмутського району приєднали селище Гладосове задля «недопущення гуманітарної катастрофи та забезпечення його діяльності»

Верховна Рада ухвалила урядовий проект постанови 8576 «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області».

«Постанову підтримали 230 народних депутатів», - повідомляє «Укрінформ».

Постанова передбачає збільшення території Бахмутського району на 71,7 гектара земель за рахунок передачі до його складу території селища Гладосове. При цьому затверджено територію Бахмутського району загальною площею 192213,5 гектара та міста Горлівка загальною площею 40529,5 гектара.

Як зазначається в пояснювальній записці, прийняття постанови дасть змогу упорядкувати адміністративно-територіальні відносини в умовах проведення ООС на території Донецької області для ефективного здійснення повноважень органами місцевого самоврядування, недопущення гуманітарної катастрофи та забезпечення життєдіяльності у селищі Гладосове Гольмівської селищної ради Горлівської міської ради Донецької області, підпорядкувавши його Новолуганській сільській раді Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, в липні 2018 року Кабінет міністрів запропонував парламенту збільшити територію Бахмутського району Донецької області.

Раніше повідомлялося, жителі селища Гладосове для отримання пенсії або соціальної допомоги змушені були перетинати лінію зіткнення через КПВВ «Майорське». З жовтня-листопада 2018 роки перед жителями утворилася заборгованість по пенсії і люди не можуть отримати цю заборгованість, оскільки вважаються переселенцями.