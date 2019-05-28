Верховна Рада зібралася на засідання (онлайн-трансляція)



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Верховна Рада розгляне питання відставки Кабінету міністрів на цьому пленарному тижні

На вівторок запропоновані до розгляду депутатів блок соціальних питань комітету соціальної політики та блок питань місцевого самоврядування

Верховна Рада України у вівторок, 28 травня, розпочала чергове засідання.

Як відомо, раніше голова ВР Андрій Парубій повідомив, що ним були запропоновані на вівторок до розгляду два блоки: блок соціальних питань комітету соціальної політики та блок питань місцевого самоврядування.

Також Верховна Рада розгляне питання відставки Кабінету міністрів на цьому пленарному тижні.

На засіданні 28 травня, згідно з порядком денним, депутати планують розглянути у другому читанні проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів, щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб.

Також у порядку денному стоїть проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

Згідно з порядком денним, у першому читанні законодавці розглянуть проекти законів «Про виконавче провадження» щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій, щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби і про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, у першому читанні парламентарі розглянуть блок питань у сфері місцевого самоврядування. Ще ряд законів нардепи планують лише включити в порядок денний.

Також планується розгляд проекту Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів, щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права, а також внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування.

Окрім того, Рада планує призначити слухання «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки», позачергові вибори сільських та селищних голів та затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2019-2023 роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня. Указ президента вже оскаржений у Верховному суді.

Указ про розпуск Ради і дострокові вибори опублікований в «Урядовому кур'єрі». У зв'язку з цим глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.