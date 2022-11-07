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Радник мера Маріуполя розповів, чи доцільно відновлювати знищене місто

Юрій Лящук
glavcom.ua
Радник мера Маріуполя розповів, чи доцільно відновлювати знищене місто
70-80% житлового фонду непридатні до відновлення
фото з відкритих джерел

Лише 10% будівель Маріуполя не мають влучань артилерії та снарядів

Якщо підходити з погляду турботи про людей та їхнє майбутнє, можна вважати, що 70-80% житлового фонду фактично знищено та не підлягають відновленню. Про це в ефірі телеканалу Freeдом повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Місто сьогодні вже у тому стані, що слово «відновлювати» воно неактуальне. Скоріше будувати заново, оскільки лише 40% всього житлового фонду, зокрема багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора, мають стан, який теоретично можна відновити», – сказав він.

За інформацією радника міського голови міста, лише 10% будівель не мають влучань артилерії та снарядів.

«Упевнені в тому, що 60% того, що залишилося у місті, фактично підлягає знесенню. Зовні фіксуємо пошкодження, але не знаємо, що там із конструкційною стійкістю», – зазначив Андрющенко.
За його словами, російські окупанти не мають наміру відновлювати Маріуполь.

«Якщо підходити з точки зору людей і майбутнього, що будинок має постояти не один рік, а набагато більше, то фактично 70-80% житлового фонду непридатні до відновлення в місті Маріуполь, фактично, знищено», – підкреслив Петро Андрющенко.

Раніше стало відомо, скільки українських медзакладів пошкодили окупанти від 24 лютого.

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Теги: війна Маріуполь росія

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