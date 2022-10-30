Маріуполь: окупанти переганяють танки та виставляють блокпости

Техніка окупантів рухається через центр Маріуполя у бік Мангуша

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається активізація руху техніки загарбників у бік Мангуша, їдуть танки та жива сила. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Фіксуємо збільшений рух техніки по Маріуполю та Маріупольському району. Через центр міста на виїзд на Магуш танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V. Від сьогодні рух техніки окупантів супроводжується встановленням мобільних блок-постів та оперативних заходів з «зачистки» – вибіркової перевірки документів та телефонів», – розповів він.

За словами представника мерії Маріуполя, близько 8:30 ранку з села Юр’ївка також проїхало шість «Камазів» з мобілізованими на полігон біля хутора Бабах-Тарама. Також, за його інформацією, на полігон прибуло два гвинтокрили з військовим керівництвом для показової перевірки.

Андрющенко також поінформував, що заборона руху вантажівок через Кримській міст призвела до транспортного колапсу в місті.

«20-тонні та 40-тонні вантажівки не соромлячись (їдуть) через все місто. Через пріоритет раптового проїзду військових окупантів кількість аварій стрімко зросла», – зазначив він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області парафіяни Російської православної церкви провели ритуал екзорцизму на зруйнованому росіянами заводі «Азовсталь».

Також раніше повідомлялося, що російські загарбники у Маріуполі відкрили новий морг, який має площу 7 тис. кв. м. Адже рівень смертності в Маріуполі зберігається надвисоким. В середньому від «природних причин» на 130 тис. населення щотижня гине щонайменше 140-150 людей.

Журналісти агенції Reuters опублікували нові фото з окупованого Маріуполя Донецької області, які демонструють масштаби руйнувань у місті.

Як відомо, триває 249 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.