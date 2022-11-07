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Стало відомо, скільки українських медзакладів пошкодили окупанти від 24 лютого

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українських медзакладів пошкодили окупанти від 24 лютого
фото з відкритих джерел

Російські окупанти зруйнували вщент 144 українські медичні установи

Російські військові від початку повномасштабної війни вже пошкодили 1100 медичних закладів у різних областях Україні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

За інформацією МОЗ, за вісім місяців війни російські війська зруйнували вщент 144 медичні установи.

«95 обʼєктів медзакладів уже повністю відновлено. 204 обʼєкти відновлено частково», – зазначили в міністерстві.

За оцінками Міністерства охорони здоров’я, відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 млрд грн.

30 жовтня в МОЗ повідомляли, що російські військові від початку повномасштабної війни пошкодили понад тисячу медзакладів в Україні, внаслідок їхніх дій загинули 29 цивільних лікарів і понад 100 – зазнали поранень.

Раніше повідомлялось, що російському пропагандисту, який став на міну, ампутували частину ноги.

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Теги: росія Міністерство охорони здоров'я війна лікарня Україна

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