Ракетна атака на Кривий Ріг: серед загиблих дитина (фото)

Під завалами ще можуть бути люди

Внаслідок атаки на Кривий Ріг загинули четверо людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«На жаль… Трагічна звістка. Вже четверо загиблих у Кривому Розі. Серед них 10-річна дитина», – йдеться в повідомленні.

Під завалами ще можуть бути люди. Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них – одна дитина.

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Пошукова операція триває.

Раніше повідомлялося, що окупанти, ймовірно, використали балістичне озброєння.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.