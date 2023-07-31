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Теракт у Кривому Розі: що відомо на цей момент (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Теракт у Кривому Розі: що відомо на цей момент (фото)
Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
фото: ДСНС

Наразі пожежа локалізована

Зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв. Про це уточнили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

Наразі пожежа локалізована.

Врятовано дитину 2013 року народження. Проводиться гасіння осередків пожежі із залученням колінчатого підйомника, здійснюється поквартирний обхід, проводиться евакуація населення, уточнюється масштаб руйнування. Встановлений намет для надання психологічної допомоги людям.

Також відбулося влучання в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з другого по четвертий поверхи. Постраждало три особи.

Оновлено. Станом на 11:54 відомо про двох загиблих та 31 постраждалого.

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Всього до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 од. техніки, з них від ДСНС 85 осіб (зокрема два психологи) та 22 од. техніки.

Раніше повідомлялося, що окупанти, ймовірно, використали балістичне озброєння.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: окупанти війна Кривий Ріг Дніпропетровщина

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