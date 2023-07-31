Чим ворог атакував Кривий Ріг: пояснення Повітряних сил

Остаточно визначити тип ракет можна буде, лише коли знайдуть уламки

Росія сьогодні атакувала Кривий Ріг, ймовірно, використавши балістичне озброєння. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зазначив, що тип ракет, якими завдають удари окупанти по території України можна визначити остаточно лише, коли будуть знайдені уламки. Тоді, за його словами, спеціалісти по двигунах встановлюють тип боєприпасу.

«Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було», – додав він.

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Як повідомлялося, в Кривому Розі окупанти влучили у дві багатоповерхівки, є загиблі.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по центру Херсона.

Також у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.