Атака на Кривий Ріг: двоє загиблих, десятки постраждалих (фото)

Двоє людей знаходяться у важкому стані

Через ракетну атаку окупантів на Кривий Ріг загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 31. Серед них – четверо дітей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Двоє загиблих... А ще 31 постраждалий. З рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами. З пораненнями четверо дітей», – йдеться в повідомленні.

Такі наслідки удару по Кривому Рогу на зараз.

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Стан більшості людей – задовільний. Двоє важких.

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Раніше повідомлялося, що окупанти, ймовірно, використали балістичне озброєння.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.