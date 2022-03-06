Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі

В Овручі ракети влучили у приватні будинки

В Овручі зруйновано понад 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю

Російські окупаційні війська у ніч проти неділі, 6 березня, завдали ракетних ударів по населеним пунктам у Житомирській області. Про це інформує ДСНС України.

Так у Коростені, де ракета влучила у приватний сектор, загинула одна людина та двох травмовано. Зруйновано 10 житлових будинків, у одному з них трапилася пожежа. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення.

В Овручі зруйновано понад 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Раніше війська агресора завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, внаслідок чого травмовані двоє людей.

Як повідомлялось, напередодні російські окупанти знищили авіаударом будівлю ліцею №25 в центрі Житомира.