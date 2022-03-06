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    Події в Україні

    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі

    В Овручі ракети влучили у приватні будинки - Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    В Овручі ракети влучили у приватні будинки
    фото: ДСНС України

    В Овручі зруйновано понад 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю

    Російські окупаційні війська у ніч проти неділі, 6 березня, завдали ракетних ударів по населеним пунктам у Житомирській області. Про це інформує ДСНС України.

    Так у Коростені, де ракета влучила у приватний сектор, загинула одна людина та двох травмовано. Зруйновано 10 житлових будинків, у одному з них трапилася пожежа. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення.

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    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі

    В Овручі зруйновано понад 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає.

    Раніше війська агресора завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, внаслідок чого травмовані двоє людей.

    Як повідомлялось, напередодні російські окупанти знищили авіаударом будівлю ліцею №25 в центрі Житомира.

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    Теги: пожежа окупанти ДСНС ракета
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    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі