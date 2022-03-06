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    Події в Україні

    Укрзалізниця вже виготовила майже 4 тис. протитанкових їжаків

    Залізничники виготовляють із рейок протитанкові їжаки - Укрзалізниця вже виготовила майже 4 тис. протитанкових їжаків
    Залізничники виготовляють із рейок протитанкові їжаки
    фото з відкритих джерел

    Залізничні колії обов’язково будуть відбудовані після перемоги України над російськими окупантами

    Укрзалізниця виробляє зі своїх рейок протитанкові їжаки. Про це повідомляє УЗ на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми продовжуємо виробляти залізних_їжачків та роздавати їх у хороші руки. Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну», - йдеться в повідомленні.

    В Укразалізниці зазначили, що залізничні колії обов’язково будуть відбудовані після перемоги України над російськими окупантами.

    «А поки що розбирайте скоріше їжачків. Вони дуже не люблять російські танки!» - додали в УЗ.

    Як повідомлялося, працівники «Івано-Франківськгазу» виготовляють протитанкові «їжаки». З імпровізованого конвеєра сходять також буржуйки зі стальної профільної туби та ящики для реманенту.

    Раніше Данія передала Україні 2,7 тис. одиниць протитанкових гранатометів.

    Теги: окупанти війна Укрзалізниця #stoprussia
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    Укрзалізниця вже виготовила майже 4 тис. протитанкових їжаків