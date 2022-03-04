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    Події в Україні

    Окупанти знищили школу у Житомирі (відео)

    Окупанти розгромили школу - Окупанти знищили школу у Житомирі (відео)
    Окупанти розгромили школу
    фото скріншот відео

    Вибух було чути в різних районах міста

    У Житомирі окупанти сьогодні, 4 березня, знищили школу. Вибух пролунав близько 9 ранку, повідомляє «Україна 24».

    «В Житомирі близько 9:00 пролунав вибух. Чути його було в різних районах міста», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки. Як повідомлялося, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.

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    Теги: вибух окупанти війна Житомир Україна #stoprussia
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    Окупанти знищили школу у Житомирі (відео)