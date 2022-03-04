Окупанти знищили школу у Житомирі (відео)

Вибух було чути в різних районах міста

У Житомирі окупанти сьогодні, 4 березня, знищили школу. Вибух пролунав близько 9 ранку, повідомляє «Україна 24».

«В Житомирі близько 9:00 пролунав вибух. Чути його було в різних районах міста», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки. Як повідомлялося, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.

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